В Самаре на озере Гатном рыбак чуть не провалился под лед
10 декабря 2017 11:58
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ЧП произошло утром 9 декабря в Куйбышевском районе Самары. Мужчина решил порыбачить и вышел на лед на озеро Гатное. Правда, тонкий лед не выдержал, и горе-рыбак провалился в ледяную воду. Его спасли чудом.
— Мужчине помог прохожий, - рассказывают в спасательном отряде Самары. – Он вызвал спасателей и держал рыбака, лежа около полыньи. Спасатель, подстрахованный веревкой, дополз до пострадавшего, и рыбака вытащили из озера.
Мужчину доставили в лечебное учреждение. Сообщается, что у него сильное переохлаждение. Сначала он не мог говорить, пишет КП в Самаре.
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