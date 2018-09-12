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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на крыше офисного здания по ул. Советской Армии рванул газовый баллон

12 сентября 2018 20:00
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Установлено, что на крыше двухэтажного офисного здания велись ремонтные работы.
В Самаре на крыше офисного здания по ул. Советской Армии рванул газовый баллон

12 сентября в 15:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Советской армии.

Горела кровля на площади 5 квадратныз метров.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.

Как сообщает guberniatv.ru, это был не взрыв, а хлопок газового баллона без последующего возгорания. Пострадавших нет.

Установлено, что на крыше двухэтажного офисного здания велись ремонтные работы.


Фото:    пресс-служба облМЧС
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