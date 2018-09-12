В Самаре на крыше офисного здания по ул. Советской Армии рванул газовый баллон
12 сентября 2018 20:00
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12 сентября в 15:24 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Октябрьский район, улица Советской армии.
Горела кровля на площади 5 квадратныз метров.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники.
Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.
Как сообщает guberniatv.ru, это был не взрыв, а хлопок газового баллона без последующего возгорания. Пострадавших нет.
Установлено, что на крыше двухэтажного офисного здания велись ремонтные работы.
Фото: пресс-служба облМЧС
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