В Самаре на бульваре Финютина 15-летний мальчик попал под колеса Nissan Almera на переходе

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Подросток был госпитализирован с ушибами груди и головы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области