В Самаре на Заводском шоссе в цехе горел утеплитель

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Горел утеплитель в цехе на площади 10 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 40 человек личного состава и 9 единиц техники.Пожар был локализован в 14:49, пожар ликвидирован в 15:04.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС