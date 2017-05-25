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В Самаре на Заводском шоссе в цехе горел утеплитель

25 мая 2017 19:24
116
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 40 человек личного состава и 9 единиц техники.
25 мая в 14:17 по адресу: Самара, Советский район, Заводское шоссе, произошел пожар.

Горел утеплитель в цехе на площади 10 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 40 человек личного состава и 9 единиц техники.

Пожар был локализован в 14:49, пожар ликвидирован в 15:04.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 

Фото из архива облМЧС
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