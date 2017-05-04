В Самаре на Южном шоссе во время движения горел автомобиль

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Вечером 3 мая произошло ДТП по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Южное шоссе.К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.По прибытии на место установлено, что произошло загорание транспортного средства во время движения.Проводились аварийно-спасательные работы.Причина ДТП устанавливается.