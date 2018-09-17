В Самаре на Южном шоссе столкнулись мотоцикл «Yamaha» и иномарка, госпитализирована пассажирка мотоцикла

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Одно из ДТП произошло в 11:00 в Самаре. 50-летний водитель управляя мотоциклом «Yamaha» (водительский стаж 2 года) двигался по Южному шоссе со стороны Заводского шоссе в сторону поселка Яицкое. По предварительной версии полицейских, мотоциклист при повороте направо заблаговременно не занял крайне правое положение на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с автомашиной «Hyundai» под управлением 59-летней женщины (водительский стаж 2 года).В результате ДТП травмы получила и была госпитализирована пассажирка мотоцикла - женщина 1971 года рождения.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД Самарской области