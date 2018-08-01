В Самаре на Воронежской при столкновении с «ГАЗ-322132» пострадал водитель «Ford Orion»

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31 июля, утром, в Самаре водитель 1965 года рождения, управляя «ГАЗ-322132», двигался по улице Воронежской в направлении улицы Свободы.По предварительной информации полицейских, возле дома №99 по улице Вольской, водитель не уступил дорогу, пользующемуся преимуществом «Ford Orion», в результате чего автомобили столкнулись.В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Ford», мужчина 1993 года рождения был госпитализирован с травмами головы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области