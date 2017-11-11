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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Волге столкнулись два судна, пострадали два человека

11 ноября 2017 23:25
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Приволжское СУ СК РФ на транспорте проводит проверку по факту случившегося.
Как сообщает life.ru, 11 ноября в 16:15 в акватории Волги в Самаре столкнулись маломерное судно "Сильвер" и регистровое судно "Переправный-3". Инцидент произошёл напротив спуска ул. Осипенко в 300 метрах от правого берега.

На маломерном судне находилось шесть человек. Двое из них получили травмы. На регистровом судне находилось 17 пассажиров. Среди них пострадавших нет. 

Приволжское СУ СК РФ на транспорте проводит проверку по факту случившегося.


Фото: соцсети
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Комментарии



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