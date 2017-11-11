В Самаре на Волге столкнулись два судна, пострадали два человека

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На маломерном судне находилось шесть человек. Двое из них получили травмы. На регистровом судне находилось 17 пассажиров. Среди них пострадавших нет.Приволжское СУ СК РФ на транспорте проводит проверку по факту случившегося.Фото: соцсети