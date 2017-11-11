В Самаре на Волге столкнулись два судна, пострадали два человека
11 ноября 2017 23:25
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На маломерном судне находилось шесть человек. Двое из них получили травмы. На регистровом судне находилось 17 пассажиров. Среди них пострадавших нет.
Приволжское СУ СК РФ на транспорте проводит проверку по факту случившегося.
Фото: соцсети
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