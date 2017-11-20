В Самаре на Товарной водитель Газели насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу, и уехал с места ДТП

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По предварительной версии, неустановленный водитель, управляя Газелью следовал по ул. Товарная со стороны Зубчаниновского шоссе в сторону ул. Магистральная, напротив дома 72 по ул. Товарная совершил наезд на пешехода – мужчину (1975 г.р.), который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. После чего водитель Газели оставил место ДТП. В результате полученных травм, пострадавший скончался до прибытия медиков.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, водитель скрывшегося автомобиля установлен, им оказался мужчина (1990 г.р.), стаж вождения 5 лет, за все время управления транспортными средствами им допущено 38 административных нарушений в области безопасности дорожного движения.В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, материалы переданы в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области