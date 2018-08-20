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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Товарной горел склад с лакокрасочными материалами на площади 400 квадратных метров

20 августа 2018 14:37
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На тушение пожара работали пожарно-спасательные подразделения в составе: 58 человек личного состава и 17 единиц техники.
20 августа в 11:34 по адресу: Самара, Кировский район, улица Товарная, произошел пожар.

Горел склад с лакокрасочными материалами, площадь пожара 400 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный номер сложности №2.

На месте пожара находился начальник Главного управления МЧС России по Самарской области.

На тушение пожара работали пожарно-спасательные подразделения в составе: 58 человек личного состава и 17 единиц техники.

Пожар был локализован в 12:48, пожар ликвидирован в 12:57.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.



Фото из архива облМЧС
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