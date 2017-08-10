В Самаре на Ставропольской иномарка, после наезда на препятствие, столкнулась с тремя автомобилями и въехала в дерево

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Сегодня днем в полицию Самары поступило сообщение о ДТП с участием четырех транспортных средств. По предварительной информации, водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Mitsubishi», при выезде со двора на улицу Ставропольскую допустил наезд на препятствие. Продолжив движение, иномарка столкнулась с автомобилем «Hyundai», автомобилями «LADA Priora» и «Kia», после чего «Mitsubishi» врезался в дерево.В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области