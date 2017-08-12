В Самаре на Стара-Загоре водитель сбил насмерть женщину, переходившую дорогу, и скрылся с места ДТП

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Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. Стаж вождения водителя с 2015 года. Водитель с места ДТП скрылся. Сотрудники полиции при помощи активистов "Ночного патруля" установили и нашли водителя. Ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.