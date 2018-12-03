В Самаре на Стара-Загоре столкнулись три "Лады"
3 декабря 2018 15:08
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Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары в 21:30. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Лада Веста», двигался по улице Стара-Загора в направлении улицы Г. Димитрова. При выполнении разворота на регулируемом перекрестке не занял соответствующие крайнее положение, в результате чего столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился водитель 1989 года рождения.
В результате столкновения «Ладу Гранту» отбросило на встречный автомобиль «Лада Приора», под управлением женщины 1979 года рождения.
В результате ДТП пострадала женщина - пассажир автомобиля «Лада Веста» 1966 года рождения, которая была госпитализирована.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО
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