В Самаре на Стара-Загоре столкнулись три "Лады"

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Одно из ДТП произошло в Кировском районе Самары в 21:30. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Лада Веста», двигался по улице Стара-Загора в направлении улицы Г. Димитрова. При выполнении разворота на регулируемом перекрестке не занял соответствующие крайнее положение, в результате чего столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился водитель 1989 года рождения.В результате столкновения «Ладу Гранту» отбросило на встречный автомобиль «Лада Приора», под управлением женщины 1979 года рождения.В результате ДТП пострадала женщина - пассажир автомобиля «Лада Веста» 1966 года рождения, которая была госпитализирована.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД СО.Фото: пресс-служба ГУ МВД СО