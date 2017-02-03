В Самаре на Стара-Загоре полыхала двухэтажка, работают спасатели

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В десятом часу вечера на пульт 01 очевидцы сообщили о возгорании на улице Стара-Загора, 61. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту ЧП, из двухэтажного здания вырывались языки пламени. По деревянным перекрытиям огонь стремительно распространился на мансарду. Также существовала угроза перехода пожара на соседние гаражи, пристроенные вплотную.В тот момент в строении находились люди - порядка десяти человек. Все они успели покинули горящее здание. Пострадавших нет.Был объявлен ранг пожара - «Пожар 1-БИС» и запрошены дополнительные силы. Чтобы ликвидировать горение, спасатели подавали водяные стволы с разных сторон здания - в окна второго этажа и на кровлю. Локализовать возгорание удалось лишь спустя час. На данный момент ведётся проливка и разборка сгоревших конструкций.Фото из паблика Самарские происшествия