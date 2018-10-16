В Самаре на Советской Армии 79-летняя женщина попала под колеса «Шкода Фабиа», переходя дорогу не по переходу

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Одно из ДТП произошло в Самаре в 11:30. 34-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Фабиа» в составе с прицепом, двигался по ул. Советской Армии со стороны ул. Московское шоссе.Напротив д. 201 по ул. Советской Армии нарушил скоростной режим, в результате чего сбил 79-летнюю женщину-пешехода которая, нарушая правила дорожного движения, переходила дорогу вне пешеходного перехода.В результате ДТП она получила телесные повреждения, и бригадой скорой помощи доставлена в медицинское учреждение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области