В Самаре на Солнечной в ДТП пострадали три иномарки
8 января 2018 16:30
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Все три автомобиля получили повреждения.
"ДТП с участием 3-х автомобилей произошло на пересечении ул. Солнечная и ул. Ново Вокзальная. Движение парализовано, ищите пути объезда", - сообщают очевидцы.
Фото: ДТП Самара
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