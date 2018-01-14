В Самаре на Рождество женщина родила недоношенного ребенка, спрятала его в морозильнике и продолжила празднования
14 января 2018 16:10
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Инцидент зафиксирован 7 января в Самаре в доме на улице Морфлотской. По предварительным данным, во время застолья в Рождество около шести часов вечера у женщины, находившейся на шестом месяце беременности, начались преждевременные роды. Когда гражданка родила малыша, то положила его в морозилку и продолжила празднования.
У нее открылось кровотечение, что заставило семью обратиться за помощью к медикам. В результате тело младенца было найдено, роженицу госпитализировали, а на место ЧП прибыли стражи порядка.
Пьяный муж матери оказывал сопротивление и был доставлен в участок для беседы. Полиции предстоит выяснить, по какой причине начались преждевременные роды и почему тело новорожденного было оставлено в морозилке.
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