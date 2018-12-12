В Самаре на Партизанской горел автомобиль

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Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар был локализован в 17:56, пожар ликвидирован в 17:57.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС