В Самаре на Ново-Вокзальной трамвай столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали 4 человека

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Во время движения он допустил столкновение с пассажирским автобусом под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался по Московскому шоссе со стороны улица Аминева в направлении Жигулевской.В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель и пассажир трамвая мужчина 1961 года рождения, 2 пассажира автобуса - женщина 1956 и девушка 1999 годов рождения.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области