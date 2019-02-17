В Самаре на Ново-Садовой под колеса трамвая попал 16-летний подросток
17 февраля 2019 17:45
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Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил дорогу вне пешеходного перехода и получил тяжелые телесные повреждения.
С места ДТП его госпитализировали в 1-ю горбольницу, информирует ГУ МВД по Самарской области. Полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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