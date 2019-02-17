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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Ново-Садовой под колеса трамвая попал 16-летний подросток

17 февраля 2019 17:45
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Юноша переходил дорогу вне пешеходного перехода и получил тяжелые телесные повреждения.
16 февраля днем водитель трамвая № 20 допустила наезд на 16-летнего пешехода, передает trkterra.ru. ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой.

Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил дорогу вне пешеходного перехода и получил тяжелые телесные повреждения.

С места ДТП его госпитализировали в 1-ю горбольницу, информирует ГУ МВД по Самарской области. Полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.


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