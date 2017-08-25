В Самаре на Николаевском проспекте перевернулся «Peugeot-307», погиб пассажир автомобиля

103

В результате ДТП виновник аварии получил телесные повреждения и был осмотрен медиками на месте происшествия. Пассажир иномарки - мужчина 1988 года рождения от полученных травм скончался. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области