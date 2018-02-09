В Самаре на Московском шоссе женщина за рулем "Ауди" не справилась с управлением и столкнулась с 10 машинами

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По предварительной информации полицейских, водитель не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением в результате чего допустила столкновение с 10 автомашинами, которые получили механические повреждения.В результате ДТП пострадавших нет. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области