В Самаре на Московском шоссе водитель «Nissan Primera» не уступил дорогу мотоциклисту

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Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила перестроения и не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно без изменения направления движения, в результате чего при торможении произошло опрокидывание мотоцикла «Ямаха YZE-R6» под управлением 24-летнего водителя (стаж вождения с 2018 года).В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение и госпитализирован.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области