В Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с четырьмя машинами
23 ноября 2017 13:56
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Накануне, 22 ноября в Самаре водитель 1993 года рождения, управляя автомашиной Киа Сид, двигался по Московскому шоссе в направлении проспекта Кирова. По предварительной версии полицейских, на регулируемом перекрестке Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова, 23-летний водитель двигался на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомашиной Хендай Солярис, который двигался по улице Георгия Димитрова, со стороны улицы Стара - Загора. После столкновения автомашину Хендай отбросило на движущиеся во встречном направлении автомашины Газ 2705 и Рено Логан. В результате ДТП пострадали 70-летний водитель и 62-летняя пассажир автомашины Хендай, после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение. Так же в ДТП пострадал 31-летний девушка, находившаяся на пассажирском сиденье автомашины Киа. Пострадавшая была госпитализирована с травмами ноги.
По данным инспекторов ГИБДД, 23-летний водитель автомашины Киа Сид отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Веджется проверка, сообщает облМВД.
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