В Самаре на Мориса Тореза под колеса "Хендай " попала 11-летняя девочка, переходившая дорогу

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В 13:00 водитель, 88-го года рождения управляя автомашиной Хендай двигался по улице М. Тореза от улицы Мяги в направлении улицы Партизанской, напротив дома 33 по ул. М. Тореза допустил наезд на девочку, 2007 г. р., которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.Девочка доставлена в одну из городских больниц.Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Переходите дорогу правильно!Перед переходом проезжей части пешеход должен остановиться на краю тротуара. Остановка нужна, чтобы осмотреть проезжую часть и убедиться в отсутствии приближающегося транспорта (слева и справа).Совершая поворот, водитель заблаговременно должен включить указатель поворота, который мы видим, как мигающие световые сигналы на левой или правой стороне автомобиля. Но перед началом движения пешеходу надо убедиться, (если водитель приступил к выполнению манёвра), что переход будет безопасным.Пешеход не успевший закончить переход проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу должен остановиться на линии разделя¬ющей транспортные потоки противоположных направлений. Но чтобы не попадать в такую ситуацию пешеход перед началом перехода проезжей части должен убедиться, что успеет перейти ее до включения запрещающего сигнала светофора. Остановка на середине проезжей части дороги крайне нежелательна, так как является опасной.При переходе проезжей части взрослые должны крепко держать маленьких детей за руку - маленькие дети не умеют ориентироваться на дороге и в любой момент могут вырваться и побежать.Зелёный мигающий сигнал светофора разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включён запрещающий сигнал. Жёлтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрёстка или пешеходного перехода, предупреждая об опасности, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области