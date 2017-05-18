В Самаре на Молодогвардейской загорелись полы в квартире

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Горели полы в квартире на площади 3 квадратных метра.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 21 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар был локализован в 16:37, пожар ликвидирован в 16:42.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.