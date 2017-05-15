В Самаре на Галактионовской иномарка оказалась зажата между трамваем и грузовиком

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На пересечении Галактионовской с улицей Маяковского столкнулись трамвай, грузовик и легковушка Hyundai.– Трамвай буквально вмял легковушку в грузовой автомобиль. На дороге образовалась большая пробка, – рассказали очевидцы.По информации спасателей городского отряда, в Hyundai во время аварии находились четыре человека. Двух с места происшествия забрала бригада скорой помощи до приезда спасателей.Пассажиры трамвая не пострадали.Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом Самары/63.ru