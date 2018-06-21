В Самаре на Галактионовской Сhevrolet закатился на трамвайные пути

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По неизвестным причинам автомобиль марки Сhevrolet заехал на трамвайные пути и оказался в огороженной зоне, перекрыв тем самым движение трамваям. Движение в сторону из города было остановлено.Как предполагают очевидцы, машину могли не поставить на ручник при парковке, и в итоге она укатилась.