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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Галактионовской Сhevrolet закатился на трамвайные пути

21 июня 2018 15:20
47
Движение в сторону из города было остановлено. Как предполагают очевидцы, машину могли не поставить на ручник при парковке, и в итоге она укатилась.
В прошедшую среду, 20 июня в Самаре, недалеко от Самарской площади, на улице Галактионовской произошло необычное происшествие. О произошедшем samarskie-voditeli.ru известно от очевидцев, которые поделились фото в социальной сети.
По неизвестным причинам автомобиль марки Сhevrolet заехал на трамвайные пути и оказался в огороженной зоне, перекрыв тем самым движение трамваям. Движение в сторону из города было остановлено.

Как предполагают очевидцы, машину могли не поставить на ручник при парковке, и в итоге она укатилась.

 
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