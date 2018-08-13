В Самаре на Дыбенко столкнулись две иномарки, госпитализирована девушка-водитель одного из авто

59

В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Kia Rio», девушка 1987 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение с травмой головы.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области