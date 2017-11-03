В Самаре на Демократической в строительный котлован упал погрузчик, водитель выпал из кабины и получил тяжелые травмы
3 ноября 2017 21:33
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В Кировском районе, на улице Демократическая, около дома №65 в строительный котлован упал фронтальный погрузчик.
Глубина котлована около 5 метров.
В результате аварии водитель погрузчика выпал из кабины. При падении он получил компрессионную травму позвоночника.
В 14.56 для извлечения пострадавшего к месту происшествия были вызваны спасатели. При извлечении пострадавшего из котлована спасатели использовали альпинистское снаряжение.
На спасательном щите его подняли на поверхность и передали врачам скорой медицинской помощи.
В 15.50 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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