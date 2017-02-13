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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Белорусской ВАЗ повис на мосту через Татьянку

13 февраля 2017 10:10
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Его пытались втащить обратно.

В воскресенье, 12 февраля, около 21:30 на мосту через реку Татьянку в Куйбышевском районе Самары произошел инцидент с участием вазовского автомобиля.

Как сообщили 63.ru очевидцы, которые проезжали мимо, на мосту по направлению в город они заметили вазовский автомобиль, который буквально висел на мосту. Происшествие попало в кадр видеорегистратора.
Рядом с машиной находилась компания молодых людей, которые пытаясь втащить его обратно на проезжую часть.
Напомним, что несколько дней назад на этом же мосту FIAT Albea слетел с моста. Но, к счастью, автомобиль упал на крышу. Водитель-мужчина не пострадал, но находился в состоянии шока.

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