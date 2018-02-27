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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Авроре водитель Нивы насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу

27 февраля 2018 21:47
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В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
27 февраля, вечером, мужчина - водитель автомобиля "Нива", напротив дома №110 на улице Авроры допустил наезд на пешехода - пенсионера 1935 года рождения, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



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Комментарии



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