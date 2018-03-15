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В Самаре на Авроре горит автосервис на площади 400 квадратных метров

15 марта 2018 21:40
298
На месте вызова работают дежурные пожарно-спасательные подразделения.
15 марта в 19:37 по адресу: Самара, Железнодорожный район, улица Авроры, произошел пожар.

Горит автосервис на площади 400 квадратных метров.

На месте вызова работают дежурные пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба облМЧС. 



Фото из архива облМЧС
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Комментарии



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