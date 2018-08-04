В Самаре на Авроре горели сараи рядом с храмом
4 августа 2018 17:47
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На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 21 человека личного состава и 6 единиц техники.
Пожар был локализован в 15:29, пожар ликвидирован в 15:34.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото: облМЧС
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