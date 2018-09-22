В Самаре на Аминева девушка-водитель "Сузуки" дважды столкнулась с одним и тем же автобусом

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Нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустила столкновение с автобусом (принадлежит одному из ВУЗов Самары) под управлением водителя 1955 г.р., который двигался в трезвом состоянии в попутном направлении.По инерции, автобус вывернул на обочину и допустил столкновение со столбом электропередачи, который от удара упал. После этого автобус продолжил движение и столкнулся с также продолжающим движение а/м Сузуки.В ДТП пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения.Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.