В Самаре на Аминева девушка-водитель "Сузуки" дважды столкнулась с одним и тем же автобусом
22 сентября 2018 15:48
410
Нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустила столкновение с автобусом (принадлежит одному из ВУЗов Самары) под управлением водителя 1955 г.р., который двигался в трезвом состоянии в попутном направлении.
По инерции, автобус вывернул на обочину и допустил столкновение со столбом электропередачи, который от удара упал. После этого автобус продолжил движение и столкнулся с также продолжающим движение а/м Сузуки.
В ДТП пострадавших нет. Автомобили получили незначительные механические повреждения.
Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 сентября 2018 22:00
Отмечается, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Закон
415
21 сентября 2018 20:04
На некоторые пункты школьного акта о требованиях к внешнему виду прокуратурой района внесён протест. Закон
317
21 сентября 2018 17:57
Защита настаивает на невиновности врача. Закон
1936
21 сентября 2018 11:20
Всего самарские судебные приставы взыскали свыше 196 миллионов рублей в пользу органов Госавтоинспекции. Закон
172
20 сентября 2018 23:46
По данным следствия, преступление было совершено в интересах Исмаилова — для того чтобы бизнесмен получал доходы от концертной деятельности исполнителя. Закон
394
20 сентября 2018 17:38
Как отмечается, у мужчины не хватало времени и сил полоть грядки, поэтому на огороде образовались кусты запрещённого растения. Закон
355
20 сентября 2018 15:38
Вероятно, работавшие на ТОАЗ свидетели подвергались, а может и продолжают подвергаться давлению со стороны адвокатов подсудимых. Закон
304
Происшествия
22 сентября 2018 15:48
В ДТП пострадавших нет. Происшествия
409
22 сентября 2018 10:34
Гражданам напоминают о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Происшествия
139
21 сентября 2018 21:46
После расправы бывший водитель отдела вневедомственной охраны покончил жизнь самоубийством. Происшествия
409
Криминал
22 сентября 2018 11:24
Раньше похититель выполнял строительные работы по просьбе потерпевшей. Криминал
151
21 сентября 2018 21:38
Мужчину задержали в ломбарде, когда он попытался сдать украденные перфоратор и болгарку. Криминал
425
21 сентября 2018 12:26
Дело касается государственного контракта с Минобороны России. Криминал
191
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
476
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15315
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
524
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
733
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
773
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1099
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
686
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
778
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1770
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1248
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1372
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1327
Мероприятия