В Самаре на Алма-Атинской столкнулись «Volkswagen Golf» и мотоцикл «Staho Skylne»

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Одно из ДТП произошло утром в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 16 августа в 07:30, водитель 1994 года рождения, управляяа втомашиной «Volkswagen Golf», двигался улице Алма-Атинской со стороны улицы Стара-Загора.По предварительной информации полицейских, напротив дома 87 по улице Алма-Атинской,водитель при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом и совершил столкновение с мотоциклом «Staho Skylne».В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, мужчина 1981 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами руки и спины.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области