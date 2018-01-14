Я нашел ошибку
Главные новости: 
Позже космонавты подняли пакеты с советским шампанским и прокричали троекратное «Ура!».
Российские космонавты нарезали оливье в честь Старого Нового года
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 36 человек личного состава и 8 единиц техники.
В Самаре на Алма-Атинской горело торговое оборудование
Причиненный материальный ущерб составил более 126 тысяч рублей.
В селе Тимофеевка мужчина ограбил частный дом, выпил там бутылку шампанского и ушел переодевшись в украденную одежду
Знакомые погибшей в социальных сетях не подтверждают версию о том, что все случилось во время застолья.
Женщина, новорожденного ребенка которой нашли в морозилке, скончалась в больнице
Глава региона и митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий провели встречу с общественными православными организациями.
В центре "Кириллица" на встрече с православными организациями Дмитрий Азаров пообщался с Самарской группой детского хора России
По словам ремонтников, воды в домах поселка не будет как минимум сутки.
В Самаре на улице Сергея Лазо жители 12 домов остались без воды
Полиции предстоит выяснить, по какой причине начались преждевременные роды и почему тело новорожденного было оставлено в морозилке.
В Самаре на Рождество женщина родила недоношенного ребенка, спрятала его в морозильнике и продолжила празднования
Врачи скорой помощи, принимая меры для спасения ее жизни, госпитализировали женщину.
В Самаре возле рынка «Норд» женщина попала под поезд и осталась без ноги
сегодня  Понедельник, 15 января, 01:25
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/01:
USD 56.6
-0.4
EUR 68.26
0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Алма-Атинской горело торговое оборудование

14 января 2018 23:04
152
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 36 человек личного состава и 8 единиц техники.
14 января в 18:42 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по адресу: Самара, Кировский район, улица Алма-Атинская.

Горело торговое оборудование на площади 20 квадратных метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 36 человек личного состава и 8 единиц техники.

Пожар был локализован в 19:03, пожар ликвидирован в 19:10.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС. 

Как сообщает samara.aif.ru, загорелся шинный центр-дискаунтер на улице Алма-Атинская, 218. По словам очевидцев, пожар начался на первом этаже здания, а позже огонь перекинулся на второй.


Фото из архива облМЧС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
14 января 2018  15:36
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
В Жигулевске мужчина незаконно зарегистрировал шестерых мигрантов в своей квартире
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.  Закон
195
13 января 2018  13:30
Закон касается сотен тысяч граждан, чьи дома и дачные участки оказались у кромки лесов или в границах лесного фонда.
Дачи вышли из леса: Росреестр объяснил, как воспользоваться "лесной амнистией"
Закон касается сотен тысяч граждан, чьи дома и дачные участки оказались у кромки лесов или в границах лесного фонда.  Закон
534
13 января 2018  01:11
При этом соавтор законопроекта о блогерах-иноагентах подчеркивает, что документ «не вводит цензуру».
Пользователей соцсетей обяжут маркировать публикации статей СМИ-иноагентов, сами они также смогут попасть в реестр
При этом соавтор законопроекта о блогерах-иноагентах подчеркивает, что документ «не вводит цензуру».   Закон
697
12 января 2018  17:17
Злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Среди похищенного были золотые изделия, денежные средства и дорогостоящие личные вещи.
Тольяттинские полицейские с коллегами из Казахстана раскрыли серию квартирных краж
Злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Среди похищенного были золотые изделия, денежные средства и дорогостоящие личные... Закон
280
11 января 2018  21:21
Он три года провел в СИЗО, после чего уголовное дело против него было прекращено.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €4 тыс. предпринимателю из Татарстана
Он три года провел в СИЗО, после чего уголовное дело против него было прекращено.  Закон
257
11 января 2018  18:43
Самарец ответит перед судом за попытку дать взятку сотруднику Самарской таможни
Самарец ответит перед судом за попытку дать взятку сотруднику Самарской таможни
  Закон
359
11 января 2018  18:35
В Самаре за получение взятки под суд пойдет бывший сотрудник Росгвардии
В Самаре за получение взятки под суд пойдет бывший сотрудник Росгвардии
  Закон
280
Весь список
Происшествия
14 января 2018  23:04
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 36 человек личного состава и 8 единиц техники.
В Самаре на Алма-Атинской горело торговое оборудование
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 36 человек личного состава и 8 единиц техники.  Происшествия
150
14 января 2018  22:11
Причиненный материальный ущерб составил более 126 тысяч рублей.
В селе Тимофеевка мужчина ограбил частный дом, выпил там бутылку шампанского и ушел переодевшись в украденную одежду
Причиненный материальный ущерб составил более 126 тысяч рублей.   Происшествия
231
14 января 2018  21:46
Знакомые погибшей в социальных сетях не подтверждают версию о том, что все случилось во время застолья.
Женщина, новорожденного ребенка которой нашли в морозилке, скончалась в больнице
Знакомые погибшей в социальных сетях не подтверждают версию о том, что все случилось во время застолья.  Происшествия
421
Весь список
Криминал
14 января 2018  10:15
Житель Жигулевска, пригласивший к себе друзей отмечать новогодние праздники, лишился сотового телефона Вор сдал похищенный гаджет в ломбард.
Житель Жигулевска, пригласивший к себе друзей отмечать новогодние праздники, лишился сотового телефона
Вор сдал похищенный гаджет в ломбард. Криминал
385
13 января 2018  11:48
Тольяттинские полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных в начале 2017 года
Тольяттинские полицейские раскрыли серию квартирных краж, совершенных в начале 2017 года
 Злоумышленник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. Криминал
444
13 января 2018  11:10
Житель Тольятти пытался обокрасть автомобиль, разбив стекло молотком Предполагаемого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали, когда он пытался скрыться.
Житель Тольятти пытался обокрасть автомобиль, разбив стекло молотком
Предполагаемого злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали, когда он пытался скрыться. Криминал
474
Весь список


Видео
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
321
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6306
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2347
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9270
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2873
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
11253
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3063
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1840
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2245
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2129
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1781
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3410
Весь список

Мероприятия
Сотрудники полиции Большеглушицкого района приняли участие в акции «Стань-донором - подари жизнь»
В самарском Загородном парке состоится "Славянская зима"
В Самаре состоялся Рождественский концерт, посвященный Рождеству Христову
Весь список
Популярное
за сегодня

Женщина, новорожденного ребенка которой нашли в морозилке, скончалась в больнице

26

В селе Тимофеевка мужчина ограбил частный дом, выпил там бутылку шампанского и ушел переодевшись в украденную одежду

24

Российские космонавты нарезали оливье в честь Старого Нового года

9
за неделю

Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба

2577

Новая глава Самары утвердила себе команду

1796
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда