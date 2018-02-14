В Самаре на Алма-Атинской автолюбительница сбила мужчину, который шел по проезжей части с женой и ребенком

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Примерно в 16:25 автолюбительница на Алма-Атинской столкнулась с Lada-Kalina и сбила мужчину, который шел по проезжей части с женой и ребенком. При торможении иномарка ударилась с двумя припаркованными автомобилями. По предварительным данным, женщине стало плохо.Мужчина-пешеход с телесными повреждениями был госпитализирован. Мать с ребенком не пострадали.Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.Фото: tagilka.ru