В Самаре на Алма-Атинской 28 спасателей тушили, охваченную огнем, кровлю частного дома на площади 300 квадратных метров
7 мая 2017 17:24
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Горела кровля частного дома на площади 300 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 28 человек личного состава и 8 единиц техники.
Пожар локализован в 14:38, пожар ликвидирован в 14:58.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
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