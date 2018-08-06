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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Агибалова "девятка" сбила пенсионерку, переходившую дорогу

6 августа 2018 14:27
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70-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами ноги.
5 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП. При этом 13 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадало двое несовершеннолетних. Погиб один человек. По вине нетрезвых водителей аварии не совершены.

5 августа в 10:50 в Самаре водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 2109» двигался по улице Вилоновской в сторону улицы Агибалова.

По предварительной информации полицейских,напротив дома 76 по улице Агибалова, водитель допустил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, которая переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 70-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами ноги.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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Комментарии



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