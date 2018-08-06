В Самаре на Агибалова "девятка" сбила пенсионерку, переходившую дорогу

109

5 августа в 10:50 в Самаре водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 2109» двигался по улице Вилоновской в сторону улицы Агибалова.По предварительной информации полицейских,напротив дома 76 по улице Агибалова, водитель допустил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, которая переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.В результате ДТП 70-летняя женщина была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами ноги.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.