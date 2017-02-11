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В Самаре на Аэропортовском шоссе инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля сверток с героином
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В Самаре на Аэропортовском шоссе инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля сверток с героином

11 февраля 2017 13:02
81
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество.
На Аэропортовском шоссе в Кировском районе Самары сотрудники Госавтоинспекции остановили за нарушение ПДД автомобиль LADA Vesta. Внимание стражей правопорядка привлек пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. Во время оформления протокола мужчина заметно нервничал, поэтому автоинспекторы приняли решение досмотреть его.

В присутствии понятых полицейские изъяли у мужчины сверток с героином массой 3,26 грамма.

По данным полицейских, житель Кинеля 1976 года рождения, нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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В Самаре на Аэропортовском шоссе инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля сверток с героином
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