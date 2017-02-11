В Самаре на Аэропортовском шоссе инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля сверток с героином

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В присутствии понятых полицейские изъяли у мужчины сверток с героином массой 3,26 грамма.По данным полицейских, житель Кинеля 1976 года рождения, нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.