В Самаре на Аэропортовском шоссе инспекторы ГИБДД изъяли у пассажира автомобиля сверток с героином
11 февраля 2017 13:02
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В присутствии понятых полицейские изъяли у мужчины сверток с героином массой 3,26 грамма.
По данным полицейских, житель Кинеля 1976 года рождения, нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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