В Самаре на дублёре Московского шоссе под колеса «Рено Дастер» попал 80-летний мужчина

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В пути следования автолюбитель допустил наезд на 80-летнего мужчину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области