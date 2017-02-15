В Самаре на Авроре мужчина отобрал у пенсионерки сумку с телефоном, документами и деньгами

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Сотрудники Госавтоинспекции начали отрабатывать прилегающую к месту преступления территорию. В ходе патрулирования стражи правопорядка заметили молодого человека, по приметам похожего на разыскиваемого, и задержали его. Грабителем оказался безработный местный житель 1991 года рождения. В присутствии понятых полицейские изъяли у молодого человека похищенное.В настоящее время по статье «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.