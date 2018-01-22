В Самаре на 15-летнего подростка заведено уголовное дело за "причинение тяжкого вреда здоровью" приятеля
22 января 2018 22:24
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По версии следствия, 19 января 2018 года он в подъезде дома в поселке Управленческий Красноглинского района, в ходе ссоры умышленно нанес находившемуся в том же месте 15-летнему знакомому, не менее двух ударов ножом, причинив тяжкий вред здоровью. В настоящее время жизнь потерпевшего вне опасности.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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