В Самаре мужчине прострелили лицо
10 мая 2017 10:56
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Во вторник, 9 мая, в Самаре произошло криминальное происшествие. В соседнем с больницей Семашко доме произошла стрельба. Одного из пострадавших участники инцидента принесли в травмпункт медучреждения.
По информации источника, мужчине прострелили лицо. Врачи приняли решение о срочной госпитализации пострадавшего. Сейчас он находится в реанимации, пишет 63.ру.
Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
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