В Самаре мужчина с тремя палками колбасы решил выйти из магазина, минуя кассу

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После непродолжительного изучения ассортимента посетитель остановился возле прилавка с мясными изделиями. Взяв три палки колбасы, гражданин решил выйти из магазина, минуя кассу. Персонал торговой точки заметил его действия. Мужчина попытался скрыться, но ему это не удалось. Пока одни работники супермаркета пытались задержать злоумышленника, другие позвонили в полицию и рассказали о случившемся. На место происшествия через несколько минут прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, находившиеся неподалеку.После выяснения обстоятельств случившегося стражи правопорядка доставили задержанного в отдел полиции. Было установлено, что мужчина 1957 года рождения не имеет постоянного места жительства и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.В настоящее время по статье «Покушение на грабеж», возбуждено уголовное дело. Колбаса изъята, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.