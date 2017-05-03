В Самаре мужчина пытался дать полицейскому взятку в 150 тысяч рублей

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В марте этого года в отделе полиции №3 Управления МВД России по г.Самаре во время передачи сотруднику полиции незаконного денежного вознаграждения был задержан житель областного центра 1970 года рождения.Денежные средства в размере 150 000 рублей мужчина предложил полицейскому за не привлечение его к уголовной ответственности за кражу. Сотрудник полиции доложил о случившемся руководству и согласился на встречу со злоумышленником. Подозреваемый в коррупционном преступлении с поличным был задержан оперативниками ОЭБиПК Управления МВД России по г.Самаре. Полицейские выяснили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает облМВД.