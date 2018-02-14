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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре мужчина похитил цирковое оборудование стоимостью более 500 тысяч рублей, которое сам охранял

14 февраля 2018 14:29
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В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Свою вину мужчина признал, часть похищенного имущества, которое он продал знакомым, изъята и возвращена законному владельцу.
Преступление, где добычей злоумышленника стало цирковое оборудование стоимостью более 500 тысяч рублей, произошло на территории Куйбышевского района областного центра.

Полицейские установили, что в ноябре 2017 года по окончанию гастролей передвижной цирк, директором которого являлся житель одной из соседних областей, обосновался на зимний период времени в Самаре. В качестве места для отстоя транспорта с дорогостоящим цирковым оборудованием внутри директор цирка выбрал автостоянку, расположенную на улице Егорова. Перед отъездом домой руководитель проверил замки на прицепах большегрузов и, удостоверившись в их надежности, уехал. Присматривать за имуществом остались двое сотрудников шапито. На днях, вернувшись в Самару, директор цирка первым делом решил проверить сохранность оборудования. Однако выяснилось, что навесные замки вскрыты, а из автомобилей пропали ценная световая аппаратура, аккумуляторы, генераторы и металлическая конструкция цирка. Общая сумма причиненного ущерба составила 541 тысячу рублей.

О произошедшем потерпевший в тот же день сообщил в отдел полиции. В ходе оперативных мероприятий у сотрудников полиции появились основания полагать, что к пропаже дорогостоящего оборудования может быть причастен один из двух охранников большегрузов - 29-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Свою вину мужчина признал, часть похищенного имущества, которое он продал знакомым, изъята и возвращена законному владельцу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.





Фото:    ГУ МВД России по Самарской области 
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