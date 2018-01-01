В Самаре мужчина облил кипятком и обокрал мать своей сожительницы

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По результатам общения с женщиной у полицейских появились сомнения по поводу обстоятельств произошедшего. Сотрудники уголовного розыска располагали сведениями о том, что вместе с потерпевшей в квартире проживала ее дочь с сожителем. Данный гражданин не раз попадал в поле зрения полицейских, в том числе за совершение разбойного нападения. За неимением официального источника доходов, 30-летний мужчина каждый раз брал деньги у своей возлюбленной. Однако в ходе отработки имеющихся сведений сотрудники полиции выяснили: поток денежных средств прекратился, когда молодая женщина попала в больницу.После этого в один из дней у хозяйки квартиры произошел конфликт с сожителем дочери. Узнав об этом, полицейские решили поговорить с пострадавшей повторно и разузнать о причинах ссоры. В итоге оказалось, что сожитель дочери потребовал у 48-летней женщины деньги. Получив отказ, мужчина разозлился, схватил с плиты кастрюлю с кипящей водой, вылил жидкость на плечо своей «тещи», после чего схватил ее сумку и выбежал из квартиры. Добычей злоумышленника стал сотовый телефон пострадавшей, который он затем сдал в ломбард.На днях сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. В настоящее время по статье «Разбой» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.