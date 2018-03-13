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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре мужчина ночью проник в квартиру своей недавней знакомой и ограбил ее

13 марта 2018 16:31
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На днях полицейские задержали подозреваемого – ранее не судимого и безработного жителя Самары 1983 года рождения.
В отдел полиции Самары обратилась жительница дома, расположенного на улице Свободы. Заявительница сообщила, что в ночное время в ее квартиру проник мужчина, который похитил принадлежащий ей кошелек, лежавший в коридоре. Женщина пыталась остановить злоумышленника, но он, увидев хозяйку жилплощади, скрылся.

Владелица похищенного имущества в ходе опроса сообщила полицейским, что в грабителе она узнала мужчину, с которым она недавно познакомила, и практически ничего о нем не знала. Со слов заявительницы было установлено, что за несколько дней до инцидента мужчина приходил в квартиру к ней. Внимание сотрудников полиции привлек тот факт, что после ухода гостя потерпевшая не смогла найти оставленные без присмотра ключи от дома.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – ранее не судимого и безработного жителя Самары 1983 года рождения. Он признался в совершении преступления и рассказал полицейским, что находившиеся в похищенном кошельке деньги в сумме 7000 рублей он потратил, банковскими картами воспользоваться он не смог, так как не знал пин-кода от них, кошелек он спустя время за ненадобностью выбросил.

В настоящее время по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

 
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